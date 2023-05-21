صعقة تُنــ..ـهي حياة شاب تسلق عمودا كهربائيا ضواحي العرائش

2023-05-21 / 14:46
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه ، أمس السبت 20 ماي، إثر صعقة كهربائية ، تعرض لها بعد صعوده عمود كهربائي عالي التوتر .

وقالت مصادر محلية ، إن الضحية يعاني من اضطرابات عقلية ، تسلق العمود الكهربائي على مستوى جماعة القلة ضواحي اقليم العرائش قبل أن يلقى مصرعه متأثرا بصعقة كهربائية قوية.

وحضر الى عين المكان رجال الدرك والوقاية المدنية ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الضحية الى مستودع الاموات بمستشفى القرب بالقصر الكبير.

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‫7 تعليقات

  1. كل ما أقوله ان المسؤولين لن يتحركوا حتى تقع مثل هذه الكارثة التي يذهب ضحايا الابرياء وهذا هو مغربنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.

  2. الخطأ يرجع إلى المسؤولين الذين اهملوا واجبهم تجاه هؤلاء الشباب وبالاخص الذين يعانون من أمراض نفسية ، لو كانت الأعمدة الكهربائية محمية وغير موصلة للكهرباء اوقعت الكارثة.

  3. المسؤولون هم من يحاسبون أمام آلله لأن الشاب ذهبت ضحية الاهمال ، إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. كان على عائلته ان لا يطلقون سراحه من منزله لأنه يعاني من الاضطراب النفسي ، والخطا الأول من أسرته والتاني راجع إلى المسؤولين. وحسبنا آلله ونعم الوكيل. إن لله وإن إليه راجعون.

  6. كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.

  7. حسبنا الله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك الواسعة يآرب.

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