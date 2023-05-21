صعقة تُنــ..ـهي حياة شاب تسلق عمودا كهربائيا ضواحي العرائش

2023-05-21 / 14:46
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شاب مصرعه ، أمس السبت 20 ماي، إثر صعقة كهربائية ، تعرض لها بعد صعوده عمود كهربائي عالي التوتر .

وقالت مصادر محلية ، إن الضحية يعاني من اضطرابات عقلية ، تسلق العمود الكهربائي على مستوى جماعة القلة ضواحي اقليم العرائش قبل أن يلقى مصرعه متأثرا بصعقة كهربائية قوية.

وحضر الى عين المكان رجال الدرك والوقاية المدنية ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الضحية الى مستودع الاموات بمستشفى القرب بالقصر الكبير.

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