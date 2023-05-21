وهبي : معركتنا شرسة ضد اقصاء المرأة ومدونة الأسرة و”البام” سينتصر

هبة بريس - الرباط

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي؛ إن معركة شرسة يخوضها حزب الأصالة والمعاصرة ، ضد اقصاء المرأة مشيرا الى أن الشهور المقبلة ستكون حاسمة، وان حزبه سينتصر ويحقق ما يريد.

وأضاف وهبي خلال أشغال المؤتمر الوطني لمنظمة نساء البام، المنعقد يوم السبت 20 ماي 2023، ببوزنيقة، قائلا: “هناك قوة داخل هذا البلد تدعمكن وأنتن معي وأنا معكن سنستمر وسنغير ونؤثر في قانون مدونة الأسرة، ونغير كل النصوص المتعلقة بالطلاق والزواج وضمانات الزواج وضمانات الحياة والولاية والحضانة، سنناقش كل شيء وكل ما يمكن، لأننا أسسنا هذا الحزب لتغيير وضعية الأمة، وتغيير وضعية المرأة هو تغيير للأمة نحو الأفضل، لهذا تأكدن أنكن ستنتصرن وأن الأمل أمامكن”.

وحذر وهبي مؤتمرات منظمة النساء من الدخول في صراعات ونقاشات هامشية، لأن المستقبل يحتاجهن ولأن المعركة اَتية حسب تعبيره .

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