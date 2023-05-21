مؤشر اللااستقرار ..ثلاث ارهــ..ـابيين يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري

هبة بريس - وكالات

سلم ثلاث أشخاص قالت السلطات الجزائرية إنهم إرهابيون أنفسهم للقوات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة أقصى الجنوب الجزائري.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أن الإرهابيين سلموا أنفسهم يوم الجمعة، ويتعلق الأمر بشخص يعرف باسم “حبيب الله” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وآخر يسمى “أبو مريم” والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، بينما التحق العنصر الثالث بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

وأشار المصدر إلى أن هؤلاء “كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل” على الحدود الجنوبية للجزائر.

وسلم الموقوفون أنفسهم وبحوزتهم أسلحة خفيفة وذخيرة من مختلف العيارات، وأجهزة إرسال واستقبال تستعمل في اتصالاتهم فيما بينهم، وفق بيان وزارة الدفاع.

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