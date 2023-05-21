Soldiers arrive at the site of a military plane crash near the village of Ouled Gacem in eastern Algeria, about 500km (311 miles) from the capital Algiers February 12, 2014. The military transport plane carrying members of the Algerian armed forces and their relatives crashed into a mountain on Tuesday, killing 77 people, the worst air disaster in the North African country in a decade. REUTERS/Louafi Larbi (ALGERIA - Tags: TRANSPORT DISASTER MILITARY)

مؤشر اللااستقرار ..ثلاث ارهــ..ـابيين يسلمون أنفسهم للجيش الجزائري

2023-05-21 / 13:59
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هبة بريس - وكالات

سلم ثلاث أشخاص قالت السلطات الجزائرية إنهم إرهابيون أنفسهم للقوات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة أقصى الجنوب الجزائري.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، السبت، أن الإرهابيين سلموا أنفسهم يوم الجمعة، ويتعلق الأمر بشخص يعرف باسم “حبيب الله” الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وآخر يسمى “أبو مريم” والذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، بينما التحق العنصر الثالث بالجماعات الإرهابية سنة 2013.

وأشار المصدر إلى أن هؤلاء “كانوا ينشطون ضمن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل” على الحدود الجنوبية للجزائر.

وسلم الموقوفون أنفسهم وبحوزتهم أسلحة خفيفة وذخيرة من مختلف العيارات، وأجهزة إرسال واستقبال تستعمل في اتصالاتهم فيما بينهم، وفق بيان وزارة الدفاع.

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