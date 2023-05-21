قتلى وجرحى إثر تدافع بملعب لكرة القدم في السلفادور

هبة بريس - و م ع

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب المئات بجُروح، أمس السبت في السلفادور إثر تدافع مشجعين لدخول ملعب كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور، لمشاهدة مباراة في كرة القدم.

وقال مدير الشرطة بالمدينة، إن “تسعة قتلى هنا في الملعب وثلاثة آخرين في مستشفيات مختلفة”، مشيرا إلى أن “كرة القدم السلفادورية في حداد”.

من جهته تقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، “بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم بعد الأحداث المأساوية التي وقعت في السلفادور”.

وتفيد المعلومات الأولية بأن التدافع بدأ بعد سقوط بوابة في الملعب، مما تسبب في تجمع المشجعين الذين جاءوا لمتابعة مباراة في الدوري بين فريقي أليانسا المحلي و”سي دي فاس”.

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