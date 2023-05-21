مراهق يطلق النار على والده ويـ..ـقتله بألمانيا

2023-05-21 / 12:59
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين يوم السبت، القبض على مراهق عمره 16 عاما، أطلق النار على والده وأرداه قتيلا.

وأوضحت الشرطة والادعاء أنه تم القبض على مراهق آخر (17 عاما) على ذمة القضية.

وتعتقد السلطات الألمانية أن المراهقين اشتركا مع ابنة القتيل وصديقة ابنه في استدراج المجني عليه (40 عاما) بذريعة من الذرائع إلى المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

وأضافت الشرطة والادعاء أن الرجل وقعت له إصابة خطرة من جراء إطلاق عدة طلقات رصاص عليه، ثم توفي في المكان نفسه متأثرا بإصابته.

وتفترض السلطات أن ما حدث جريمة قتل غدر، ومن المنتظر عرض المراهقين على قاضي تحقيقات في وقت لاحق من اليوم.

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