جنيف.. آيت طالب يجري مباحثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

هبة بريس - و م ع

أجرى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم السبت بجنيف، مباحثات مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية.

وأبرز بلاغ للوزارة أن السيد ٱيت طالب أشاد ، خلال هذا اللقاء ، بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتحسين الصحة العالمية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتنفيذ سياسات الصحة العامة من أجل ضمان الاستعداد والوقاية والحد من المخاطر بشكل أفضل.

وسلط الوزير الضوء على أهم المشاريع الجارية على مستوى المغرب في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهم أساسا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

ومن جهته، هنأ تيدروس أدهانوم غيبريسوس المغرب على الجهود المبذولة لتعميم التغطية الصحية الشاملة، معربا عن دعمه للإصلاحات المختلفة التي تقوم بها المملكة في قطاع الصحة.

وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حسب البلاغ، على أهمية تعزيز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية من خلال الاستفادة من الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 التي كانت فرصة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى ضرورة تعزيز الرعاية الصحية الأولية حتى لا يتخلف أحد عن الركب والاهتمام بإنتاج اللقاحات والأدوية وأهميتها في السيادة الأفريقية.

كما ركزت المباحثات بين الطرفين على الحاجة إلى إعادة التفكير في الموارد البشرية لضمان استدامة النظام الصحي في جميع أنحاء العالم وموقع البناء لإنتاج اللقاحات والأدوية من أجل ضمان السيادة الصحية الوطنية.

وانصبت أيضا على مناقشة الأحداث الهامة التي سيتم تنظيمها خلال عام 2023، والتي تتجلى أساسا في المؤتمر الأفريقي للحد من المخاطر الصحية تحت شعار “الصحة في أفريقيا: المياه والبيئة والأمن” ما بين 27 و 29 شتنبر 2023، والمشاورة العالمية حول صحة اللاجئين والمهاجرين المقرر عقدها في الفترة ما بين 13 و15 يونيو 2023.

كما أعرب الجانبان في ختام المباحثات عن التزامهما بمواصلة التعاون الثنائي المثمر، يخلص البلاغ.

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