“صنعة الكابرانات” ..العسكر يسخرون الجيش ويخصصون عطلة لطلبة الجزائر لحضور “مباراة البوليساريو”

اس.بويعقوبي - هبة بريس

يبدو أن العسكر الجزائري ، قد انتقل الى تسخير كرة القدم في حربه التي لاتتوقف على المغرب في جميع الأصعدة، وذلك بعد الهزائم الدبلوماسية المتكررة للكابرانات ومعهم الجبهة الانفصالية .

مناسبة الحديث ، فضيحة مباراة كرة قدم جمعت ماقال عنه اعلام المرادية أنه منتخب البوليساريو وفريق مولودية الجزائر سخر لها العسكر كل الشروط الاستفزازية ضد وحدة المملكة الترابية.

العسكر وببلادتهم المعتادة، منحوا عطلة للطلبة وسخروا الاف العناصر من الجيش الجزائري ، اضافة الى اتباع اسلوب التخويف والترهيب لملأ ملعب نيلسون مانديلا الذي حولته الجزائر الى منبر سياسي تبعث من خلاله رسائل

الحقد والكراهيةضد كل ماهو مغربي وضرب الوحدة الترابية لبلد جار.

سحر العسكر انقلب عليهم ،بعدما تحولت المباراة الى زاوية للسخرية من بلادة الكابرانات فمعظم تعليقات الجزائريين على المقابلة انتقدت سياسة النظام الجزائري الذي عاث فسادا في مقدرات شعب جزائري .

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