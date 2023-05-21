الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده

2023-05-21 / 12:00
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هبة بريس - و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أصدق تهانئ ومتمنيات جلالته للرئيس بول بيا شخصيا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الكاميروني الذي تجمعه بالشعب المغربي روابط أخوة وتضامن عريقة، بموصول الرفاه والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرصي على العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل المضي قدما في توطيد علاقات التعاون المتينة والراسخة التي تربط بين بلدينا، بما يعود بالنفع على شعبينا ويسهم بكل قوة في خدمة تنمية إفريقيا ووحدتها”.

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