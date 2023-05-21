المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشيد بجهود المغرب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

2023-05-21 / 10:56
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هبة بريس - و م ع

أشاد المدير العام لم نظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت بجنيف، بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وخلال لقائه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، على هامش الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية (21- 30 ماي)، نوه المسؤول الدولي بأهمية تعزيز الرعاية الصحية الأولية وإنتاج اللقاحات والأدوية وأهميتها في تحقيق السيادة الإفريقية على الصعيد الصحي، مؤكدا دعمه وفريق المنظمة بأكمله لمختلف الإصلاحات التي يباشرها المغرب في هذا القطاع.

وشدد المدير العام، أيضا، على ضرورة تعزيز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية من خلال الاستفادة من تجربة جائحة “كوفيد-19” التي كانت فرصة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي.

من جانبه، نوه الوزير بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية من أجل تحسين الوضع الصحي العالمي، مستعرضا المشاريع الرائدة التي أطلقها المغرب في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصا ما يهم تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية.

وتطرق إلى التظاهرات الهامة التي سيتم تنظيمها خلال سنة 2023، وفي مقدمتها المؤتمر الإفريقي حول الحد من المخاطر الصحية الذي سينعقد تحت شعار: “الصحة في إفريقيا: المياه والبيئة والأمن الغذائي”، في شتنبر المقبل، والمشاورات العالمية حول صحة اللاجئين والمهاجرين، من 13 إلى 15 يونيو.

وركزت محادثات المسؤولين على الحاجة إلى إعادة التفكير في الموارد البشرية لضمان استدامة النظام الصحي في جميع أنحاء العالم.

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‫10 تعليقات

  3. ايت طالب خالد الرجل المناسب في المكان المناسب الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل انجاح عملية التطبيب المواطن المغربي..

  4. جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وبناء المستشفيات والمراكز الصحية من أجل التداوي ..

  5. هناك الكثير من المستشفيات في المغرب في كل المدن لا يشتغلون لصالح المواطن وانما العكس ..

  8. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده الذي يعطي أولوية للنظام الصحي ..

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