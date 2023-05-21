قنصلية إيطاليا بالبيضاء تتفاعل مع مقال نشره “هبة بريس” وتقلص مواعيد طلب التأشيرات
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
علمت جريدة “,هبة بريس” الإلكترونية من مصادر رفيعة المستوى أن القنصلية العامة الإيطالية بالدار البيضاء قررت تقليص عدد الأيام بالنسبة للمغاربة الراغبين في إيداع طلب الحصول على التأشيرة، لكنهم وُوجهوا بمواعيد بعيدة تصل إلى العام المقبل.
وحسب مصادر الجريدة فإن القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء قرر على إثر المقال الذي نشره موقع هبة بريس بعد شكاوى مغربيات من تأخر مواعيد طلب التأشيرة، خصوصا من اللواتي يتوفرن على وثيقة “نولا أوسطا”، التي تتيح للمتزوجات الالتحاق بأزواجهن، في إطار التجميع العائلي، تقريب المواعيد لهن.
وشددت المصادر نفسها على أن بعض المواطنين الذين سبق لهم التقدم بملفات قصد الحصول على مواعيد للتأشيرة قد جرى إخبارهم بأنه تم تقليص مدتها، بعدما كان كثير منهم يشتكون من طولها إلى غاية ماي من السنة المقبلة.
ووفق المصادر نفسها فإن الحاصلين على وثيقة “نولا أوسطا” سيتم تقريب المواعيد الخاصة بهم، إلى جانب عدم إلزامهم بأداء الواجبات المتعلقة بالأمر.
وينتظر الكثير من المغاربة الذين يتوافدون على قنصلية إيطاليا بالدار البيضاء القطع مع بعض الممارسات التي تضر بصورة المؤسسة والمشرفين عليها، إلى جانب القطع مع السماسرة الذين ينتشرون بجنباتها، وفق بعض منهم.
وكان القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء “ماركو سيلفي” تحدث في شريط عن كون العاملين في شركة لحجز المواعيد يتلاعبون في هذه الأخيرة مقابل مبالغ مالية.
ولفت الدبلوماسي الإيطالي إلى أن هذه الممارسات غير القانونية سيتم التصدي لها، وهو ما دفع إلى تعليق المواعيد الخاصة بالتأشيرات لمدة أسبوعين، في انتظار إدخال تعديلات لوقف هذه الممارسات.
وسبق أن نقلت جريدة هبة بريس الإلكترونية معاناة مئات المغربيات من طول المواعيد بقنصلية إيطاليا بالدار البيضاء، وهو ما يتسبب في انتهاء صلاحية وثيقة “نولا أوسطا” التي تمنحها السلطات الإيطالية من أجل تنقل الزوجات إلى هناك.
14 تعليقات
شكرا للقنصل العام على هذه المبادرة ..
هناك الكثير من الأسر تعاني المواعيد البعيدة ..
شكرا القنصلية الايطالية على هذا التفاعل السريع من أجل تسريع الإجراءات ..
مشكور القنصل العام في الدارالبيضاء على هذا التفاعل الإيجابي الذي طال انتظار المغاربة ..
مشكور السيد القنصل العام..
هناك الكثير من المواعيد لا تزال في طور المعالجة واصحابها مغاربة ينتظرون الحصول عليها بشق الانفس..
نتمنى ان تكون مسطرة الإجراءات سهلة وغير متعبة ..
شكرا لجريدة هبة بريس التي يرجع لها الفضل في موعد طلب التقليص الحصول على التأشيرة..
الإعلام له دور كبير في المجتمع وتقدمه..
كل الشكر للإعلام وعلا راسهم هبة بريس علا تطلعاتنا بما يحدث في وطننا بكل صدق واخلاص
ياودي الله يهدي بنادم علا بلادو مكينش ابحال بلادك كالك الوحد اخروج بطاني ولا خروج وطاني
راه بزااااااف عليهم هد التماطل وهد البعد خصوصا للمتزوجين كيخص حل لهده الموشكلة
نتمنا من وجود حل في وقت يناسب الجميع ومهما كان الامر ليس هناك احن علينا من ملكنا الحبيب ووطننا العزيز
مجرد تساؤل.
ما العمل !!!؟؟؟
يتعين على المغربيين من الأن فصاعدا إيداع ملفاتهم لدى القنصلية الإيطالية في تندوف، حيث تتميز بتسهيلات كبيرة.
1- طلب خطي.
2- نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
3- صورة شمسية.
4- بدون أية مصاريف.
5- تمنح التأشيرة خلال أسبوع.