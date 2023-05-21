قنصلية إيطاليا بالبيضاء تتفاعل مع مقال نشره “هبة بريس” وتقلص مواعيد طلب التأشيرات

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

علمت جريدة “,هبة بريس” الإلكترونية من مصادر رفيعة المستوى أن القنصلية العامة الإيطالية بالدار البيضاء قررت تقليص عدد الأيام بالنسبة للمغاربة الراغبين في إيداع طلب الحصول على التأشيرة، لكنهم وُوجهوا بمواعيد بعيدة تصل إلى العام المقبل.

وحسب مصادر الجريدة فإن القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء قرر على إثر المقال الذي نشره موقع هبة بريس بعد شكاوى مغربيات من تأخر مواعيد طلب التأشيرة، خصوصا من اللواتي يتوفرن على وثيقة “نولا أوسطا”، التي تتيح للمتزوجات الالتحاق بأزواجهن، في إطار التجميع العائلي، تقريب المواعيد لهن.

وشددت المصادر نفسها على أن بعض المواطنين الذين سبق لهم التقدم بملفات قصد الحصول على مواعيد للتأشيرة قد جرى إخبارهم بأنه تم تقليص مدتها، بعدما كان كثير منهم يشتكون من طولها إلى غاية ماي من السنة المقبلة.

ووفق المصادر نفسها فإن الحاصلين على وثيقة “نولا أوسطا” سيتم تقريب المواعيد الخاصة بهم، إلى جانب عدم إلزامهم بأداء الواجبات المتعلقة بالأمر.

وينتظر الكثير من المغاربة الذين يتوافدون على قنصلية إيطاليا بالدار البيضاء القطع مع بعض الممارسات التي تضر بصورة المؤسسة والمشرفين عليها، إلى جانب القطع مع السماسرة الذين ينتشرون بجنباتها، وفق بعض منهم.

وكان القنصل العام الإيطالي بالدار البيضاء “ماركو سيلفي” تحدث في شريط عن كون العاملين في شركة لحجز المواعيد يتلاعبون في هذه الأخيرة مقابل مبالغ مالية.

ولفت الدبلوماسي الإيطالي إلى أن هذه الممارسات غير القانونية سيتم التصدي لها، وهو ما دفع إلى تعليق المواعيد الخاصة بالتأشيرات لمدة أسبوعين، في انتظار إدخال تعديلات لوقف هذه الممارسات.

وسبق أن نقلت جريدة هبة بريس الإلكترونية معاناة مئات المغربيات من طول المواعيد بقنصلية إيطاليا بالدار البيضاء، وهو ما يتسبب في انتهاء صلاحية وثيقة “نولا أوسطا” التي تمنحها السلطات الإيطالية من أجل تنقل الزوجات إلى هناك.

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