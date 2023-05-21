الأحرار يبشرون ساكنة بني ملال بتدشين مستشفى جامعي وكلية للطب السنة المقبلة

هبة بريس - الرباط

بشر لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ساكنة بني ملال بإنجاز الحكومة لمشاريع كبرى بالمدينة السنة القادمة، مثل المستشفى الجامعي وكلية الطب والصيدلة، مذكرا بمشاريع التغطية الصحية، وبرنامج أوراش، والدرجة الاستثنائية للأساتذة وغيرها من إنجازات هذه الحكومة، التي بوأتها صدارة الانتخابات الجزئية بالجهة.

وانتقد رئيس الشبيبة التجمعية، أمس السبت من مدينة بني ملال المعارضة بجهة بني ملال خنيفرة، منددا بخطابها الذي وصفه بـ “المبني على معجم التبخيس والتيئيس ومصطلحات يندى لها الجبين”. وأكد على افتخاره واعتزازه بإنجازات الشبيبة في جهة بني ملال خنيفرة، مشددا على أن هذه جهة تعتبر نموذجية في العناية بالشباب.

ولم يفوت السعدي مناسبة انعقاد الجولة الرابعة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي تحتضنها جهة بني ملال خنيفرة، ليثني على شبيبة جهة بني ملال خنيفرة، مستحضرا مساهمتها الفعالة خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة التي فاز بها الأحرار ومنيت المعارضة بالهزيمة، بفضل قناعتة هؤلاء الشباب بكون خطاب حزبهم مبنيا على الواقعية والإنجازات.

وأشاد بتواصل شباب الحزب ومنتخبيه مع الساكنة في السهول والحقول وفي كل مكان، وكيف شرحوا للمواطنات والمواطنين ما أنجزته الحكومة التي يقودها الحزب، في القطاع الفلاحي من دعم للفلاحين، مشددا على وقوف شبيبة الحزب إلى جانب قيادتهم في تنمية بلادنا.

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