طقس الأحد… أجواء ماطرة بعدد من المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، نزول أمطار أوزخات مطرية محليا رعدية فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك هضاب الفوسفاط ووالماس، الشاوية، دكالة، عبدة، تانسيفت، الريف، الساحل المتوسطي، السايس، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهما.
كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية أخرى أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق المنطقة الشرقية وكذا في السواحل الشمالية والوسطى.
ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية، ووسط وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و5 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 05 و10 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، ما بين 09 و11 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ما بين 16 و18 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 11 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء .
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
13 تعليقات
اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الله وما انزله علينا من امطاره وخيراته هده الايام نحمده ونشكره
الله الكريم الرحمان الرحيم نحمده ونشكره علا خيراته التي انزلها علينا من سمائه
الحمد لله على هذه النعم التي تبشر بالخير..
امطار الخير والرحمة..
انتعاش كبير لحقينة السدود والفرشة المائية والأبار..
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ..
امطار خير وبركه من الله نحمد الله ونشكره عليها الحمد والشوكر لله
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا»..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية..
ياربي سالناك ورجوناك ولم تردنا خائبين فرحمتنا واسقيتنا وخففتا عنا حرارت شمسك مااكرمك وماارحمك نحمدك ونشكرك
نتمنى ان تستمر هذه التساقطات المطرية..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..