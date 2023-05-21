طقس الأحد… أجواء ماطرة بعدد من المناطق

هبة بريس - متابعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، نزول أمطار أوزخات مطرية محليا رعدية فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك هضاب الفوسفاط ووالماس، الشاوية، دكالة، عبدة، تانسيفت، الريف، الساحل المتوسطي، السايس، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهما.

كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية أخرى أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق المنطقة الشرقية وكذا في السواحل الشمالية والوسطى.

ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية، ووسط وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و5 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 05 و10 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، ما بين 09 و11 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ما بين 16 و18 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 11 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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