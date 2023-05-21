طقس الأحد… أجواء ماطرة بعدد من المناطق

2023-05-21 / 09:30
13
هبة بريس - متابعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأحد، نزول أمطار أوزخات مطرية محليا رعدية فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك هضاب الفوسفاط ووالماس، الشاوية، دكالة، عبدة، تانسيفت، الريف، الساحل المتوسطي، السايس، مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمناطق المجاورة لهما.

كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية أخرى أو أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق المنطقة الشرقية وكذا في السواحل الشمالية والوسطى.

ويتوقع أيضا تساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي للبلاد، جنوب المنطقة الشرقية، ووسط وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و5 درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين 05 و10 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، ما بين 09 و11 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس، ما بين 16 و18 درجة بأقصى كل من الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 11 و16 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف بالمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة ..شرطي يتعرض لاعتداء بالمقر القديم لولاية الأمن

وجدة ..شرطي يتعرض لاعتداء بالمقر القديم لولاية الأمن

2023-05-21 / 16:08
Photo of أخنوش: المغرب انخرط في منظومة للتصنيع لضمان مخزون استراتيجي في المجال الصحي

أخنوش: المغرب انخرط في منظومة للتصنيع لضمان مخزون استراتيجي…

2023-05-21 / 16:00
Photo of اولاد التايمة : كارتيل للمخدرات يهاجم حي سكني باستعمال سلاح ناري” صورة”

اولاد التايمة : كارتيل للمخدرات يهاجم حي سكني باستعمال…

2023-05-21 / 15:53
Photo of جنيف.. آيت طالب يجري مباحثات مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

جنيف.. آيت طالب يجري مباحثات مع المدير العام لمنظمة…

2023-05-21 / 12:25
Photo of الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده

الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده

2023-05-21 / 12:00
Photo of المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشيد بجهود المغرب لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشيد بجهود المغرب لتحقيق…

2023-05-21 / 10:56
Photo of قنصلية إيطاليا بالبيضاء تتفاعل مع مقال نشره “هبة بريس” وتقلص مواعيد طلب التأشيرات

قنصلية إيطاليا بالبيضاء تتفاعل مع مقال نشره “هبة بريس”…

2023-05-21 / 10:00
Photo of الأحرار يبشرون ساكنة بني ملال بتدشين مستشفى جامعي وكلية للطب السنة المقبلة

الأحرار يبشرون ساكنة بني ملال بتدشين مستشفى جامعي وكلية…

2023-05-21 / 09:43
Photo of مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الخامسة لمعرض الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الخامسة لمعرض الإقتصاد الإجتماعي…

2023-05-20 / 22:32
Photo of “أزمة التأشيرات” على مستوى القنصيلة الاسبانية تؤجج غضب مهنيي النقل الدولي

“أزمة التأشيرات” على مستوى القنصيلة الاسبانية تؤجج غضب مهنيي…

2023-05-20 / 22:10

‫13 تعليقات

  1. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الله وما انزله علينا من امطاره وخيراته هده الايام نحمده ونشكره

  2. الله الكريم الرحمان الرحيم نحمده ونشكره علا خيراته التي انزلها علينا من سمائه

  6. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ..

  9. قوله تعالى: «وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا»..

  11. ياربي سالناك ورجوناك ولم تردنا خائبين فرحمتنا واسقيتنا وخففتا عنا حرارت شمسك مااكرمك وماارحمك نحمدك ونشكرك

  13. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق