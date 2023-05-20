وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية: “فاتح ذي القعدة يوم الأحد”
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1444 هجرية هو يوم غد الأحد 21 ماي 202 م.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هـ، بعد مغرب اليوم السبت، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وفي ما يلي نص البلاغ :
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 ه، بعد مغرب يوم السبت 29 شوال 1444 ه ، موافق 20 ماي 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه، فإن فاتح شهر ذي القعدة هو يوم غد الأحد 21 ماي 2023 م.
أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.
14 تعليقات
ادخله الله على الأمة الإسلامية بالسلم والسلام والأمان والاستقرار يآرب.
جعله الله شهرا مباركا بالصحة والراحة النفسية والاجتماعية ورزقكم الله بنعمه التي لاتحصى ولا تعد.
اللهم اجعله شهر الرحمة والمغفرة وجعله رحمة لموتانا واشفي مرضانا يآرب العالمين إنك سميع مجيب الدعاء.
اللهم ارفع عنا الغلاء والغباء واجعله شهر تسوده المحبة والاخلاص على الأمة الإسلامية أينما كانوا.
اللهم اجعله خير وبركة ورزق وصحة وهناء وشهر الثوبة والمغفرة وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يارب العالمين.
أهله الله على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه بكل خير وسعادة، ونتمنى له الصحة والعافية يارب العالمين.
نحن كشعب مغربي نرفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة دخول هذا الشهر المبارك ذي القعدة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وكذالك الأسرة الملكية حفظها الله.
الله يدخلو علينا وعليكم وعلا الامة الاسلامية بالصحة والراحة والسلام والنصر لملكنا الحبيب حفضه الله
أسأل الله أن يجعل هذا الشهر المبارك شهرا ممطرا ويدخل البهجة والسرور على وجه الفلاح البسيط الذي ينتظر رحمة الله تعالى .وشهرا مطمئنا امننا يآرب.
أهله الله على الشعب المغربي بالخير واليمن والبركات وكل مايتمناه كل واحد منا وحسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
انشاالله يدخله علينا وعلا وطنينا الحبيب بالازدهار والتقدم للامام لملكنا الحبيب والاسرة العلوية
ادخله الله علينا وعليكم مدخل رزق وبركة وكل عام والامة الإسلامية بألف خير وصحة وعافية وادام لكم الله السعادة يآرب العالمين إنك أنت الوهاب والسميع المجيب.
يارب العالمين استرنا وانصرنا في هدا الشهر المبارك علا من يريد بنا سوءا او دمارا لي هدا البلد وشهر مبارك للجميع انشاالله
أهل آلله هذآ الشهر الفضيل على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالخير والصحة والرضوان وسائر الأسرة العلوية وعلى الأمة الإسلامية بالسلم والأمان والاستقرار يآرب.