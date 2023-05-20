وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية: “فاتح ذي القعدة يوم الأحد”

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ذي القعدة لعام 1444 هجرية هو يوم غد الأحد 21 ماي 202 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 هـ، بعد مغرب اليوم السبت، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص البلاغ :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي القعدة لعام 1444 ه، بعد مغرب يوم السبت 29 شوال 1444 ه ، موافق 20 ماي 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فإن فاتح شهر ذي القعدة هو يوم غد الأحد 21 ماي 2023 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

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