البطولة الوطنية.. المغرب الفاسي يتعادل سلبا مع اتحاد توراكة

2023-05-20 / 23:21
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هبة بريس ـ رياضة

انتهت المقابلة التي احتضنها المركب الكبير لفاس و جمعت مساء اليوم السبت بين المغرب الفاسي و اتحاد تواركة بلا غالب و لا مغلوب.

و لم يقوى لاعبو كلا الفريقين على هز الشباك في اللقاء الذي انتهى كما بدأ بالأصفار و اقتسام النقاط بين النمور الصفر و الممثل الثالث للعاصمة الرباط.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الآخر الذي تمت برمجته أيضا اليوم السبت انتهى بالتعادل بين فريقي أولمبيك أسفي و حسنية أكادير بهدف لمثله.

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