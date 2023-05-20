مجلس جهة الشرق ينظم الدورة الخامسة لمعرض الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

2023-05-20 / 22:32
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هبة بريس : أحمد المساعد

ينظم مجلس جهة الشرق، في الفترة ما بين 26 ماي الجاري و4 يونيو المقبل بوجدة، الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، تحت شعار “مسيرة 20 سنة من إنجازات المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق : الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية العادلة”.

ويندرج هذا المعرض، الذي سينظم بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار استراتيجية المجلس التي تتمحور حول التنمية العادلة، لاسيما من خلال تعزيز الابتكار والتنافسية، وتوفير الفرص الجديدة التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الأزرق.

وتهدف هذه الدورة إلى التعريف بالمنتجات المجالية التي تزخر بها أقاليم الجهة، وتشجيع التعاونيات على اعتماد آليات جديدة لتثمين وتسويق منتجاتها بتوظيف الرقمنة.

وسيتم في هذا الصدد، إحداث منصة إلكترونية للمعرض الافتراضي، وأخرى خاصة بالتسويق الإلكتروني، من شأنهما إعطاء المعرض الجهوي إشعاعا على المستويين الوطني والدولي.

وبالإضافة إلى عدد كبير من العارضين من جهة الشرق، سيعرف هذا المعرض مشاركة بعض التعاونيات من جهات أخرى من المغرب، بالإضافة إلى حضور عدد من الوفود الأجنبية من الدول الإفريقية والأوروبية التي تربطها علاقات تعاون وشراكة مع الجهة.

وبالموازاة مع ذلك، سيشهد المعرض تنظيم العديد من الندوات والورشات التكوينية لفائدة التعاونيات والفاعلين في القطاع بهدف تحسين تسويق منتجاتهم بشكل يتلاءم مع التكنولوجيا المعتمدة على الصعيدين الوطني والدولي.

ويضم هذا المعرض، الذي سيقام على مساحة بأزيد من 8 آلاف متر مربع، 540 رواقا مخصصا للتعاونيات الحرفية، والمنتجات المجالية، والأنشطة الإبداعية والابتكارية، وكذا مؤسسات شريكة.

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