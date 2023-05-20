الشرطة تحبط محاولة سرقة شقة المصمم إيلي صعب بباريس

القسم الفني: هبة بريس

تناقلت مواقع إعلامية لبنانية، خبر يفيد أن الشرطة الفرنسية أحبطت محاولة لسرقة شقة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب بالعاصمة باريس.

وكشفت ذات المواقع أن أحد سكان المبنى الذي تقع فيه شقة صعب شعر بحركة غير اعتيادية داخلها، في الوقت الذي لم تكن عائلة مصمم الأزياء العالمي داخلها، ما دفعه إلى الاتصال بمركز الشرطة.

ولحظة وصول الشرطة، فوجئت برجل يراقب من الشارع، وهو ينتظر نزول رفاقه من الشقة، وشخص آخر يقف على النافذة.

و أسفرت عملية اقتحام رجال الشرطة الشقة التي تقع في الطابق الثالث،عن وجود 5 أشخاص يحاولون الفرار، بعدما فتحوا إحدى خزائن غرف النوم،وكانوا على وشك كسر خزانة المجوهرات المثبتة في الجدار.

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