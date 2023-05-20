المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لاقل من 20 سنة ينهزم أمام السنغال
هبة بريس ـ رياضة
انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته يومه السبت 20 ماي 2023 بالمنتخب السنغالي.
وتدخل هذه المباراة الودية التي أقيمت بالسنغال في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة للاستحقاقات المقبلة.
وسجلت اللاعبة فاطمة الغزواني هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 49.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
11 تعليقات
الحمدلله ان المرأة المغربية نافست الرجل في جميع الميادين والآن اصبحت متفوقة في كرة القدم ، ليس مشكل انهزامهن أمام السنيغال المهم انهن ابرهن قدرتهن في اللعب .
ربما غياب التركيز مما جعل السينغال تتفوق عليهن هههههههههههه.
إنها مباراة ودية فقط نتمنى لهن التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات في المباراة القادمة ..
فيما يرجع الخطأ هل في اللاعبات ام المدربة ؟؟؟
السنيغاليات يتمتعن بلياقة بدنية عالية وهن فريق قوي جدا لايستطعن منتخب الوطني المغربي النسوي بمواجهتهن هههههههههههه.
المهم انهن اعطين مجهودات كبيرة ونتمنى ان تكون هذه المجهودات خلال فترة كأس العالم لكرة القدم النسوي.
في الأمس انهزم الأشبال الأسود الأطلس مع السينغال والآن جاء دور النسوي انهزامهن أمام السنيغال شئ غريب ومدهش!!!!هههه
انهزامهن أمام السنيغال يرجع إلى البنيات الجسمانية هههههههههههه
ربما كان سبب انهزامهن هو عدم الإختيار للاعبات في المستوى المطلوب!!!
أظن أن شاباتنا مكانهن هو البيت ودراستهن فقط أما كرة القدم فبعيدة عليهن كل البعد وانتهى الكلام.
نتمنى لمنتخبات لكرة القدم النسوي التألق والابداع في كرة القدم والمزيد من المجهودات من أجل الوصول إلى لقب كأس العالم النسوي.