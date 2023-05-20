المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لاقل من 20 سنة ينهزم أمام السنغال

هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته يومه السبت 20 ماي 2023 بالمنتخب السنغالي.

وتدخل هذه المباراة الودية التي أقيمت بالسنغال في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة للاستحقاقات المقبلة.

وسجلت اللاعبة فاطمة الغزواني هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 49.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0