“أزمة التأشيرات” على مستوى القنصيلة الاسبانية تؤجج غضب مهنيي النقل الدولي

إسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

عقدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات ،اليوم السبت 20 ماي ، اجتماعا بمقرها بطنجة، لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم الناقلين، على رأسها مشكلة التأشيرات بالقنصلية الإسبانية بمدينة أكادير، إلى جانب مشاكل أخرى مع الجارة الإسبانية.

وفي تصريح على هامش الاجتماع ، قال عمير زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات ، أنه في الوقت الذي تعرف فيه العلاقات المغربية الاسبانية انسجاما كبيرا ، تحاول أطراف أخرى جر البلدين الى مسار ملغوم تترجمه تصرفات القنصلية الاسبانية بأكادير التي تعرقل عمل مهنيي النقل الدولي ومعه الاقتصاد الوطني .

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته، أن قطاع النقل الدولي يعد حلقة مهمة ضمن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين اسبانيا والمملكة المغربية، الا أن مشكل الحصول على التأشيرات يعيق تفعيل هاته الالتزامات، حيث أشار رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، الى أزمة الحصول على مواعيد التأشيرات خاصة في مدينة أكادير.

وطالب المتحدث بتخصيص شباك خاص بالمهنيين في مدينة أكادير وبدون موعد لتسهيل مهمتهم كما هو معمول به بمدينة طنجة، مشيرا الى الشروط التعجيزية التي وضعت لمنح التأشيرات، كمطالبة السائقين باستعمال البريد الالكتروني الخاص بهم، والأداء بالبطاقة البنكية الشخصية علما انهم تحت الضمانة المالية الفعلية للشركة المستخدم بها، ومشاكل تقنية أخرى خاصة صورة “السلفي “.

ودعت الجمعية ، وزارة النقل الى التدخل عاجلا لحل هذه المشاكل باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، وكذلك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج باعتبارها حلقة وصل على المستوى الدولي، كما طالبت “امتري ” بالتدخل والتضامن العاجل واللامشروط للاتحاد العام المقاولات المغرب لدى رئيس الحكومة.

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