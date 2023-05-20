أخنوش: “الحكومة ستدعم الكهرباء هذه السنة بــ 400 مليار درهم لضمان استقرار أثمانها”

2023-05-20 / 21:57
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هبة بريس ـ الرباط

قال عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها ستدعم هذا العام المكتب الوطني للكهرباء بـ 400 مليار سنتيم (4 ملايير درهم)، من أجل الإبقاء على استقرار أسعار الكهرباء.

وأشار ذات المتحدث خلال كلمة له في أشغال منتدى المنتخبين التجمعيين، اليوم السبت بمدينة بني ملال، أن الحكومة سبق لها أن دعمت خلال العام الماضي المكتب الوطني للكهرباء بـ 500 مليار سنتيم، وهو ما جعل أسعار الكهرباء لا تعرف أي زيادات، في الوقت الذي تضاعف ثمنها ثلاث مرات في الدول الأوروبية.

وأضاف أن الحكومة وخلال السنة ونصف من اشتغالها، عملت بشجاعة لمواجهة التحديات، لإدراكها التام أن المواطن يعلم من يشتغل، ويدري جيدا “في كاين المعقول”.

وفي سياق متضل، كشف أخنوش، أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته خلال اجتماع المجلس الوزاري أمس الجمعة، للاهتمام بالعالم القروي عبر برنامج هو الأكبر في تاريخ المغرب..

وأبرز دعم الحكومة خلال السنة الماضية، للعالم القروي في إطار مكافحة آثار الجفاف بحوالي 3 إلى 4 مليارات درهم، وخلال هذه السنة ستدعمه بـ 10 مليارات درهم، منها 5 مليارات درهم لدعم الأعلاف، معتبرا أن ذلك سيؤثر إيجابا على أسعار اللحوم الحمراء، و4 مليارات درهم لدعم أسعار البذور المستوردة من الخارج.

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تعليق واحد

  1. هدا الرقم خاطىء المرجو ازالة الاصفار 400 مليار درهم هههههه ميزانؤة العام 600 مليار درهم

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