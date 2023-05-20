دنيا بوطازوت تنفي وجود جزء ثالث من “لمكتوب”
نفت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت وجود جزء ثالث من المسلسل الدرامي الذي يعرض على القناة الثانية بالموسم الرمضاني “لمكتوب”.
وصرحت بوطازوت خلال حلولها ضيفة على برنامج “عالم شهراد” مع الإعلامية شهرزاد عكرود، أنه لا يوجد جزء آخر لمسلسل “لمكتوب”، قائلة :”لا مكاينش جزء ثالث كاين عمل آخر”.
و بهذا تكون نجمة الموسم الرمضاني المنصرم قد حسمت الجدل، و نفت جميع الاقاويل الرائجة في منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الصدد.
و جدير بالذكر أن مسلسل “لمكتوب” لاقى نجاح و تفاعل كبيرين من طرف المتلقي المغربي، كما أن العديد من حلقاته استطاعت تصدر الترند المغربي، فضلا عن تحقيقها ملايين المشاهدات.
ويشار إلى أن العمل الدرامي عرف مشاركة ألمع النجوم المغاربة سواء في الجزء الأول و الثاني، أبرزهم أمين الناجي، دنيا بوطازوت، مريم الزعيمي، هند بنجبارة، سلوى زرهان، هند السعديدي، ربيع القاطي، وينزا، سكينة درابيل، ندى هداوي، رفيق بوبكر..
4 تعليقات
نتمنا العام المقبل انشاالله ان تكون هناك افلام دينية تتماشا مع الشهر الفضيل لا افلام درامية
خاصنا افلام توعية لا افلام درامية كيف ماكالو جدودنا آش خاصك العريان اللخواتم آمولاي رمضان او الافلام
الله يهديكوم مابغيين لا 3 ولا 4 خاصكوم ديرونا افلام تتمشا امعا سيدنا رمضان
نتمنا من الفنانا دونيا بوطازوت وغيروها من الفنانين في العمل القادم ان تكون هناك اعمال يستفيد بها المجتمع المغربي وخصوصا الاعمال التي تبث في شهر الغوفران والرحمة