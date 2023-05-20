دنيا بوطازوت تنفي وجود جزء ثالث من “لمكتوب”

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفت الفنانة المغربية دنيا بوطازوت وجود جزء ثالث من المسلسل الدرامي الذي يعرض على القناة الثانية بالموسم الرمضاني “لمكتوب”.

وصرحت بوطازوت خلال حلولها ضيفة على برنامج “عالم شهراد” مع الإعلامية شهرزاد عكرود، أنه لا يوجد جزء آخر لمسلسل “لمكتوب”، قائلة :”لا مكاينش جزء ثالث كاين عمل آخر”.

و بهذا تكون نجمة الموسم الرمضاني المنصرم قد حسمت الجدل، و نفت جميع الاقاويل الرائجة في منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الصدد.

و جدير بالذكر أن مسلسل “لمكتوب” لاقى نجاح و تفاعل كبيرين من طرف المتلقي المغربي، كما أن العديد من حلقاته استطاعت تصدر الترند المغربي، فضلا عن تحقيقها ملايين المشاهدات.

ويشار إلى أن العمل الدرامي عرف مشاركة ألمع النجوم المغاربة سواء في الجزء الأول و الثاني، أبرزهم أمين الناجي، دنيا بوطازوت، مريم الزعيمي، هند بنجبارة، سلوى زرهان، هند السعديدي، ربيع القاطي، وينزا، سكينة درابيل، ندى هداوي، رفيق بوبكر..

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