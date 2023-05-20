لقجع: “صحوة الكرة المغربية جاءت بفضل استراتيجية الملك”

هبة بريس : رياضة

أثنى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على المسار المميز للمنتخب الوطني المغربي في كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.

وقال لقجع خلال معرض حديثه في حفل الاستقبال الذي خصصته الجامعة لبعثة أشبال الأطلس :”ما وصلت إليه كرة القدم المغربية اليوم هو بفضل استراتيجية الملك محمد السادس”.

وأضاف :”نشكر الملك محمد السادس بإسم مكونات الكرة المغربية على العناية الخاصة التي يحيط بها الرياضيين والشباب بصفة عامة، ومنذ أزيد من 10 سنوات كان الملك قد أشرف على تشييد مشروع أكاديمية محمد السادس التي أضحينا اليوم نجني تمارها بتألق مجموعة من اللاعبين خريجي هذه الأكاديمية”.

وتابع :”لقد شرفتم هذا البلد في كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، ويجب عليكم الرفع من سقف الطموحات في كأس العالم، من خلال بلوغ أبعد نقطة ممكنة، وعلينا اليوم أن ندخل مرحلة البحث عن الألقاب لأن كل الامكانيات متوفرة”.

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