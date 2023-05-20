إدارة الرجاء تقدم جمع انتخاب الرئيس و تحدد شروط المعنيين بالحضور

2023-05-20 / 20:18
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هبة بريس ـ رياضة

نشرت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي بلاغا بخصوص توقيت الجمع العام المعلن لانتخاب رئيس جديد خلفا لعزيز البدراوي و الذي حددته يوم 26 ماي و كذا الشروط الواجب توفرها بالنسبة للأشخاص المعنيين بحضوره.
و أعلن نادي الرجاء الرياضي من خلال ذات البلاغ عن تقديم موعد جمعه العام المعلن إجراؤه يوم الجمعة 26 ماي إلى الساعة 15.00 زوالا من نفس اليوم عوض الثامنة كما كان محددا سلفا.
و وفقا للتعديلات في جدول الأعمال والتي تم نشرها في الصفحة الرسمية للنادي بتاريخ 18 ماي، فإن المنخرطين المسجلين بالموسم الرياضي 2023/2022 هم من لهم الحق في الحضور لهذا الجمع حصرا.

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