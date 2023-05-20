الموت يفجع العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في والده

هبة بريس ـ الرباط

علمت هبة بريس أن والد عبد اللطيف العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قد غادر لدار البقاء.

و أفادت ذات المصادر أن أب عبد اللطيف العمراني قد غادر دار الحياة الدنيا قبل قليل من يومه السبت 20 ماي 2023، و ذلك بمدينة فاس.

و توفي والد المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في منزله بمدينة فاس و الكائن بحي بدر، و ستتم مراسيم جنازته و دفنه بمقبرة الجوامع بفاس، رحم الله الفقيد و تعازينا لإبنه و كافة أسرته الصغيرة و الكبيرة و إنا لله و إنا إليه راجعون.

*الصورة من الأرشيف (عبد اللطيف العمراني يمين الصورة)

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