السفارة الفرنسية بالرباط: “المغرب أول بلد إفريقي من حيث الاستثمارات المباشرة”

2023-05-20 / 18:23
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هبة بريس ـ الرباط

في منشور لها بحر هذا الأسبوع، أكدت سفارة فرنسا بالرباط أن المغرب ما يزال أول بلد إفريقي من ناحية المخزون الصافي للاستثمارات المباشرة.

و أكدت سفارة باريس في المغرب أن المملكة أيضا هي الأولى قاريا من ناحية عدد مناصب الشغل الجديدة والثانية من ناحية عدد المشاريع التي تفتح مقرات في فرنسا.

كما أوضحت ذات الهيئة الديبلوماسية أن السفير كريستوف لوكورتيي و “بيزنيس فرانس” قدما أهم الأرقام المتعلقة بجاذبية فرنسا لسنة 2022 خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر شركة كروبإليك المغربية شريكة مجموعة شنايدر الكهرباء.

و اختارت شركة كروبإليك فتح مكتبها الأوروبي في سيسترون على المحور الرابط بين مارسيليا وكرونوبل’ مما سيمكنها من الاستفادة من شهرة “صنع في فرنسا” في تصديرها للأسواق الإفريقية.

و بين تصنيف مكتب الاستشارات إرنيست أند يونغ أنه وللسنة الرابعة على التوالي، حافظت فرنسا على موقعها كأول بلد أوروبي جاذب للاستثمارات الأجنبية في 2022 من خلال 1259 استثمار و 58810 منصب شغل جديد أو مستمر، مما يشير إلى الثقة الطويلة المدى للمستثمرين الدوليين ناحية فرنسا تضيف السفارة.

و حسب ذات المنشور، تساهم إفريقيا بشكل ملحوظ في هذه الحصيلة الجيدة من خلال 60 مشروع استثمار قادما لاسيما من شمال إفريقيا.

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