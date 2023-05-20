لقجع يهنئ الوداد الرياضي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

2023-05-20 / 17:57
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هبة بريس : رياضة

حرص فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تهنئة فريق الوداد الرياضي بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي للجامعة رسالة التهنئة التي قدمها لقجع لمكونات الوداد نيابة عن بقية أعضاء المكتب المديري للجامعة.

ومعلوم أن الوداد تأهل إلى نهائي دوري الأبطال بعد تعادله إيابا أمام صن داونز بهدفين لمثلهما، مستغلا تعادله ذهابا بميدانه بدون أهداف.

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تعليق واحد

  1. في هذه اللحظة فريق البوليساريو يلعب مباراته الولى التاريخية ضد مولودية الجزائر بملعب منديلا وسجل هدفا رائعا في مرمى مولودية الجزائر وهوهدفتاريخيويعد الول بعدتاسيس الفريق منذ يوميننفقط

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