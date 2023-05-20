أرمينيا.. اعتقال امرأة بتهمة محاولة خطف نجل رئيس الوزراء

2023-05-20 / 16:20
0
هبة بريس _ الرباط

أصدرت محكمة في يريفان، اليوم السبت، مذكرة اعتقال بحق المواطنة الأرمنية غاياني أكوبيان، لمدة شهر بتهمة محاولة خطف نجل رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وذكرت الشرطة أن المعتقلة هي والدة أحد الجنود الذين قتلوا في حرب قره باغ.

وفي 17 مايو، أفادت صحيفة “أيكاكان جاماناك”، المملوكة لعائلة باشينيان، عن محاولة اختطاف أشوت باشينيان، من قبل أعضاء منظمة “زوف سينوفي” العامة (التي أنشأها آباء الجنود الذين ماتوا في حرب قره باغ في خريف عام 2020).

وقالت الصحيفة إنهم حاولوا اختطافه بالقرب من منزله، مشيرة إلى أن “الخاطفين أجبروا آشوت باشينيان على ركوب السيارة، لكنه تمكن من القفز في منتصف الطريق، ليصطدم نجل رئيس الوزراء بسيارة لنفس المنظمة قادمة من الخلف”.

وبحسب ما قاله والد أحد الجنود القتلى، ويدعى جاريك غاليان، لوسائل الإعلام الأرمنية، صعد أشوت للسيارة طواعية بعد أن عُرض عليه الذهاب إلى المقبرة العسكرية “ليرى ما فعله والده”.

وقال غاليان: “قلنا إننا لن نفعل أي شيء به، جلس طواعية، انطلقنا، وفي منتصف الطريق قفز من السيارة”.

وأكدت الشرطة الأرمنية لوكالة “إنترفاكس”، تلقيها رسالة من نجل رئيس الوزراء حول محاولة اختطافه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلاغ مجلس جماعة مكناس إثر انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2023

بلاغ مجلس جماعة مكناس إثر انتهاء أشغال الدورة العادية…

2023-05-20 / 16:01
Photo of أمطار شهر ماي تُغذي الفرشة المائية وتُربك عملية الحصاد

أمطار شهر ماي تُغذي الفرشة المائية وتُربك عملية الحصاد

2023-05-20 / 15:50
Photo of البرلمان الافريقي : لجنة الهجرة تشيد بالدور الريادي للملك في قضايا الهجرة

البرلمان الافريقي : لجنة الهجرة تشيد بالدور الريادي للملك…

2023-05-20 / 14:38
Photo of نشرة إنذارية ..أمطار رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية ..أمطار رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من…

2023-05-20 / 13:52
Photo of تمارة.. اضطرار شرطي لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص

تمارة.. اضطرار شرطي لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص

2023-05-20 / 13:37

لاعب تركي “يبصق” على نجم مصري خلال سجوده عقب…

2023-05-20 / 13:16
Photo of تسليط الضوء بنيويورك على استراتيجية المغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث

تسليط الضوء بنيويورك على استراتيجية المغرب في مجال تدبير…

2023-05-20 / 12:42
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2023-05-20 / 12:06
Photo of إحباط عملية تهريب مئات الهواتف النقالة بميناء بني انصار

إحباط عملية تهريب مئات الهواتف النقالة بميناء بني انصار

2023-05-20 / 11:54
Photo of لفتيت يدعو رؤساء الجماعات الترابية لتأمين الأعوان عن حوادث الشغل

لفتيت يدعو رؤساء الجماعات الترابية لتأمين الأعوان عن حوادث…

2023-05-20 / 10:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق