أمطار شهر ماي تُغذي الفرشة المائية وتُربك عملية الحصاد

محمد منفلوطي_هبة بريس

عرفت معظم المناطق المغربية هطول أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة، غذت الفرشة المائية التي أنهكتها سنوات الجفاف المتتالية، وساهمت في انتعاش بعض المزروعات البورية كالذرة وغيرها، لكنها في المقابل قوبلت بتخوفات من قبل الفلاحين على محاصيلهم الزراعية خلال موسم الحصاد الجاري.

هنا بعاصمة الشاوية وخاصة بمنطقة أولاد سعيد، لازال الفلاحون يسابقون الزمن لاستكمال كافة العمليات المرتبطة بموسم الحصاد، وقد عاينت هبة بريس عن قرب آخر عملية ضمن هذه الحلقة، والمرتبطة بجمع “التبن على شكل مكعبات” ونقله إلى أماكن آمنة تجنبا للحرائق وصيانته بالأغطية البلاستيكية لحمايته من الاتلاف بسبب الأمطار، فيما قطعان الأغنام والأبقار ترعى وتتغذى على ماتبقى منها.

عبد الواحد، واحد من بين الفلاحين الذين قابلتهم الجريدة، استبشر بنزول هذه الأمطار لاسيما وأن المنطقة تعيش على وقع نذرة المياه، إذ أن منسوب وادي أم الربيع المطل على جماعة امزورة عرف انخفاضا كبيرا وهو الذي يعد المزود الرئيسي لمدينة سطات والدار البيضاء من مياه الشرب.

لتبقى هذه الأمطار التي عرفتها بعض المناطق والمصحوبة بالسيول الجارفة، عاملا مهما في الرفع من منسوب المياه، إذ أن الوضع الحالي يتطلب التفكير في مياه الشرب أولا قبل القطاع الفلاحي.

وأضاف المتحدث، أن الأمطار التي عرفتها المناطق الفلاحية يبقى تأثيرها محدودا على الحقول الزراعية التي حُصدت وجُمعت محاصيلها، عكس التي لازالت تنتظر مما قد يفسد سنابلها ويسقطها وقد يؤدي على جودة التبن، لكن على وجه العموم فمعظم الفلاحون قد شارفوا على انهاء عمليات الحصاد عدى بعض العمليات الأخرى المصاحبة لذلك من جمع التبن ونقله وصيانته، معربا عن أمله أن تساهم هذه الأمطار في تغذية الفرشة المائية من جهة، وتأمين بعض الزراعات البورية كالذرة وغيرها..

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