ممثلون مغاربة يجرون منتج الى المحكمة بسبب ” أجورهم”
وجه عدد من الممثلين المغارة ،شكاية الى قضاء البيضاء، ضد صاحب شركة إنتاج، بسب عدم توصلهم بأجورهم من عمل فني ” سيتكوم” الذي تم بثه في إحدى القنوات التلفزية خلال رمضان الماضي .
هي فضيحة جديدة”، عرت واقع التمثيل بالمغرب ، ومعاناة الممثلين مع شركات الانتاج ، خصوصا أن هؤلاء قد وجهوا شكاية الى النيابة العامة ضد مسؤول الانتاج عنوانها ” النصب والاحتيال ” .
وذكرت الشكاية أيضاً أن الممثلين أكدوا أن صاحب شركة انتاج ماطلهم حتى انتهاء التصوير، ليتنكّر لهم بعد ذلك، بل عمد إلى سبهم وشتمهم وتهديدهم عند مطالبتهم بأجورهم.
أصحاب الدعوى القضائية أكدوا توصلهم بتسجيلات صوتية، “الخادشة للحياء” كان المتحدث فيها صاحب شركة الإنتاج ، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى صاحبها الذي تحول إلى مالك شركة إنتاج، بهدف إنصافهم وإرجاع حقوقهم، منها الأجور المتأخرة عن عمل بث في رمضان الماضي.
8 تعليقات
ادا كان لدى الممتلين عقد مع المنتج فسوف ينالون حقهم.اما ادا لم يكن لديهم عقد مكتوب وموقع فلن ينالوا شيءا.فالعقود الشفوية والوعود ليس لها اساس قانوني.
ونحن بدورنا ضحايا الوكيل السابق بورزازات اب نطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا في كل من الرشيدية وتنغير وزاكورة وورزازات وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني منانا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم لم تعد الثقة باي من البشر اين ذهبت ضمائر البشر
النصب والاحتيال لم يترك حتا اصحاب التفكير والمونتجين لابد من معاقبة اصحاب هذه الجرائم الا اخلاقية
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد ياكل رزق اخيه في العمل
الناس لم تعد عندها قناعة ورغم انه قيل اعطي للاجير حقه قبل ان يجف عرقه
لابد من القضاء ان ياخذ مجراه ويعطي لكل دي حق حقه كفانا نصبا واحتيالا
الكل مبني للمجهول اذا خبرك يساوي صفر