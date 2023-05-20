ممثلون مغاربة يجرون منتج الى المحكمة بسبب ” أجورهم”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه عدد من الممثلين المغارة ،شكاية الى قضاء البيضاء، ضد صاحب شركة إنتاج، بسب عدم توصلهم بأجورهم من عمل فني ” سيتكوم” الذي تم بثه في إحدى القنوات التلفزية خلال رمضان الماضي .

هي فضيحة جديدة”، عرت واقع التمثيل بالمغرب ، ومعاناة الممثلين مع شركات الانتاج ، خصوصا أن هؤلاء قد وجهوا شكاية الى النيابة العامة ضد مسؤول الانتاج عنوانها ” النصب والاحتيال ” .

وذكرت الشكاية أيضاً أن الممثلين أكدوا أن صاحب شركة انتاج ماطلهم حتى انتهاء التصوير، ليتنكّر لهم بعد ذلك، بل عمد إلى سبهم وشتمهم وتهديدهم عند مطالبتهم بأجورهم.

أصحاب الدعوى القضائية أكدوا توصلهم بتسجيلات صوتية، “الخادشة للحياء” كان المتحدث فيها صاحب شركة الإنتاج ، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى صاحبها الذي تحول إلى مالك شركة إنتاج، بهدف إنصافهم وإرجاع حقوقهم، منها الأجور المتأخرة عن عمل بث في رمضان الماضي.

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