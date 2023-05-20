حاتم عمور : تجربتي مع “القمار” و “الكازينو” لم تتجاوز 3 أيام

2023-05-20 / 15:13
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

روى النجم المغربي حاتم عمور خلال حلوله ضيفا على برنامج ” مومو شو” رفقة الإعلامي محمد بوصفيحة المعروف ب”مومو”، -روى- قصته مع القمار.

و كشف عمور أن مدة تجربته مع القمار لا تتجاوز ثلاثة أيام، في إشارة منه أن ولوجه لهذا العالم كان بسبب الملل لا أكثر.

وأوضح المتحدث ذاته أنه بالرغم من الربح المادي الذي تحصل عليه و الذي بلغت قيمته 13 ألف دولار في يوم واحد، إلا أنه لن يكرر هذه التجربة.

و قال عمور :” دخلت للكازينو و بديت كنتفرج كنتفرج و انا يزغبني الله لعبت ب 100 دولار، من بعد غادي نربح 13 ألف دولار فنهار “.

و واصل قائلا:” قلت هادي هي بلاصتي حيت معنديش ميدار ، بعدها فكرت شنو ندير بلفلوس واش نصور بهم فيديو كليب، لكن الغد ليه لعبت ديك 13 ألف دولار كلها و حطيت يدي فالقرآن قلت اذا باقي رجعت بغيت ربي عمري يسهل عليا”.

و اختتم النجم المغربي حديثه قائلا:” عمري فالكازينو كان 3 أيام”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ممثلون مغاربة يجرون منتج الى المحكمة بسبب ” أجورهم”

ممثلون مغاربة يجرون منتج الى المحكمة بسبب ” أجورهم”

2023-05-20 / 15:37
Photo of شريهان تعود لجمهورها العريض بعمل درامي ضخم

شريهان تعود لجمهورها العريض بعمل درامي ضخم

2023-05-20 / 13:34
Photo of من جديد.. قضية سعاد حسني تعود إلى الواجهة و المتهمة بقـ..ـتلها تخرج عن صمتها

من جديد.. قضية سعاد حسني تعود إلى الواجهة و…

2023-05-19 / 23:26
Photo of طفلة النجم باريش أردوتش تبعده عن التمثيل

طفلة النجم باريش أردوتش تبعده عن التمثيل

2023-05-19 / 21:17
Photo of من جديد.. هند زيادي تبدع في “واجهني”

من جديد.. هند زيادي تبدع في “واجهني”

2023-05-19 / 19:59
Photo of رغم الانفصال..بسمة بوسيل تواصل دعم تامر حسني

رغم الانفصال..بسمة بوسيل تواصل دعم تامر حسني

2023-05-19 / 18:57
Photo of “تيفاوت” …أول مهرجان للقنون الرقمية بالمغرب

“تيفاوت” …أول مهرجان للقنون الرقمية بالمغرب

2023-05-18 / 19:52
Photo of أحدث ظهور لعادل إمام خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 83

أحدث ظهور لعادل إمام خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ…

2023-05-18 / 13:43
Photo of بسبب سمية الخشاب..الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية يحذر الفنانين

بسبب سمية الخشاب..الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية يحذر الفنانين

2023-05-18 / 12:57
Photo of عكس الحقيقة…فوز الفهد:” أنا الخليجية الوحيدة المدعوة لكان”

عكس الحقيقة…فوز الفهد:” أنا الخليجية الوحيدة المدعوة لكان”

2023-05-18 / 12:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق