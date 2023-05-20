حاتم عمور : تجربتي مع “القمار” و “الكازينو” لم تتجاوز 3 أيام

نجلاء مزيان: هبة بريس

روى النجم المغربي حاتم عمور خلال حلوله ضيفا على برنامج ” مومو شو” رفقة الإعلامي محمد بوصفيحة المعروف ب”مومو”، -روى- قصته مع القمار.

و كشف عمور أن مدة تجربته مع القمار لا تتجاوز ثلاثة أيام، في إشارة منه أن ولوجه لهذا العالم كان بسبب الملل لا أكثر.

وأوضح المتحدث ذاته أنه بالرغم من الربح المادي الذي تحصل عليه و الذي بلغت قيمته 13 ألف دولار في يوم واحد، إلا أنه لن يكرر هذه التجربة.

و قال عمور :” دخلت للكازينو و بديت كنتفرج كنتفرج و انا يزغبني الله لعبت ب 100 دولار، من بعد غادي نربح 13 ألف دولار فنهار “.

و واصل قائلا:” قلت هادي هي بلاصتي حيت معنديش ميدار ، بعدها فكرت شنو ندير بلفلوس واش نصور بهم فيديو كليب، لكن الغد ليه لعبت ديك 13 ألف دولار كلها و حطيت يدي فالقرآن قلت اذا باقي رجعت بغيت ربي عمري يسهل عليا”.

و اختتم النجم المغربي حديثه قائلا:” عمري فالكازينو كان 3 أيام”.

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