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البرلمان الافريقي : لجنة الهجرة تشيد بالدور الريادي للملك في قضايا الهجرة

2023-05-20 / 14:38
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هبة بريس _ الرباط

أشادت لجنة التجارة والهجرة والجمارك في البرلمان الافريقي ، أمس الجمعة في جوهانسبرغ ، بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضايا الهجرة.

وقالت المستشارة البرلمانية المغربية هناء بن خير ، التي كانت تتحدث خلال اجتماع للجنة انعقد على هامش الدورة الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي (من 8 ماي إلى 2 يونيو)، إن ” المملكة المغربية تعد رائدة في إفريقيا في مجال تدبير ملف الهجرة ومنح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الكاملة للمهاجرين وخاصة الأفارقة “.

وأشارت إلى أن جلالة الملك وضع الأجندة الأفريقية للهجرة وعمل على اعتماد وتنفيذ رؤية أفريقية مشتركة للهجرة ، مع تسليط الضوء على هذه الأجندة الأفريقية على الساحة متعددة الأطراف ، من خلال “ميثاق مراكش”.

وأبرزت السيدة بن خير ، عضو اللجنة المذكورة ، بهذه المناسبة ، الوسائل الكفيلة بضمان متابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات الواردة في الأجندة الأفريقية للهجرة ، لتعزيز الرؤية الأفريقية المشتركة في هذا المجال ، فضلا عن الترابط والتكامل بين الأجندة الأفريقية للهجرة وميثاق مراكش ، من خلال أجندة برلمانية قارية.

واعتمدت لجنة التجارة والهجرة والجمارك ، خلال اجتماعها ، توصية تتعلق باعتماد المرصد الأفريقي للهجرة كمرجع أساسي للبيانات المتعلقة بالموضوع على مستوى البرلمان الأفريقي ولجنة التجارة والهجرة والجمارك ، وتوصية ثانية بشأن اعتماد ميثاق مراكش ، الصادر عن الأمم المتحدة ، كمرجع قانوني لأشغال اللجنة.

ويشارك المغرب بوفد هام في أشغال هذه الدورة الجديدة للبرلمان الافريقي ويضم كلا من ليلى الداهي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال من حزب التقدم والاشتراكية، وإيدي يوسف من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهناء بن خير من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وكان رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة قدر شارك يوم 15 ماي الجاري في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية للولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي في جوهانسبرغ.

يشار إلى أن مجلس المستشارين قد أبرز، في بلاغ، أن المشاركة المغربية في اجتماعات البرلمان الإفريقي تأتي في إطار انخراط مجلس المستشارين في هذه المؤسسة الإفريقية.

ولفت إلى أن الأمر يتعلق بتعزيز التعاون البرلماني القاري وتقوية سبل التنسيق والتشاور بين أعضاء البرلمانات الوطنية الإفريقية، فضلا عن إبراز الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تؤكد على التزام المغرب الثابت من أجل إفريقيا موحدة ومتضامنة، وتنمية مستدامة ومتكاملة للقارة.

تجدر الإشارة الى أن البرلمان الأفريقي يعد مجلسا استشاريا للاتحاد الأفريقي، تم تأسيسه بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وتم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004.

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