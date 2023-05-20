نشرة إنذارية ..أمطار رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-05-20 / 13:52
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الأحد والإثنين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا أو زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (20 – 40 ملم) مرتقبة غدا الأحد بكل من تطوان والمضيق- الفنيدق والحسيمة والحاجب وتازة وصفرو وبولمان وإفران وتاونات، ابتداء من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة ليلا.

وأضافت أنه من المرتقب أيضا نزول تساقطات ثلجية (10 – 25 سم) على المرتفعات التي تتجاوز 2000 متر بكل من أزيلال والحوز وورزازات وميدلت وتنغير، وذلك يوم غد الأحد ابتداء من منتصف النهار إلى الحادية عشرة ليلا.

كما أشارت المديرية إلى أن هبات رياح قوية (75 – 90 كلم/في الساعة) مرتقبة بكل من جرسيف وفكيك وجرادة وتاوريرت وبولمان وتنغير وميدلت والرشيدية وزاكورة وورزازات وطاطا، وذلك ابتداء من التاسعة من صباح غد الأحد إلى السادسة من صباح الإثنين.

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