تمارة.. اضطرار شرطي لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص

هبة بريس _ الرباط

اضطر موظف أمن يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمنطقة أمن تمارة لاستعمال سلاحه الوظيفي، منتصف ليلة أمس الجمعة 19 ماي الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي رفض الامتثال وعرض سلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الابيض.

وكانت عناصر الشرطة قد باشرت عملية توقيف المشتبه فيه وشريكه، بعد ضبطهما في حالة تخدير وبصدد اعتراض سبيل المارة ًبالشارع العام بحي النهضة بتمارة، غير أنه رفض الامثال وقام بمواجهة موظفي الشرطة بمقاومة عنيفة من أجل تسهيل فرار شريكه، الأمر الذي اضطر معه موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بحوزته على هاتفين نقالين متحصلين من عمليات السرقة، فضلا عن حجز دراجة نارية تستعمل في هذا النشاط الاجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف مشتبه فيه ثان كان برفقته لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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