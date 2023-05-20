لاعب تركي “يبصق” على نجم مصري خلال سجوده عقب تسجيل هدف

هبة بريس _ رياضة

طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بمعاقبة لاعب فريق “فنربخشه”، ساميت أكايدين، بسبب “بصقه” على النجم المصري، محمود حسن، المشهور بلقب “تريزيغيه”، عقب السجود الأخير فرحا بتسجيل هدف لفريقه، “طرابزون سبور”.

وكان الدولي المصري، تريزيغيه، قد احتفل بتسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك فنربخشة بالسجود، وذلك قبل أن يبصق مدافع فنربخشه، باتجاهه، وفقا لتقارير عدة، دون أن يتضح فيما إذا قد فعل ذلك عن عمد، إذ أنه تابع مسيره بسرعة من غير أن يبدر عنه أي رد فعل.

وتناقلت وسائل إعلام تركية صورا ومقاطع الفيديو لحادثة “البصق” المزعوم

وكانت المباراة قد انتهت بفوز فنربخشبه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد سجله تريزيغيه من علامة الجزاء في الدقيقة 80 بعد أن شارك بديلا في الدقيقة 62.

وبحسب موقع “هربر 7” المحلي فإن جماهير طرابزون سبور، قد أعربت عن غضبها الشديد من واقعة البصق المزعومة، وطالبت بفرض عقوبات رياضية وإدارية بحق أكايدين، البالغ من العمر 28 عاما.

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