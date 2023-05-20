كان الفتيان .. جائزة الروح الرياضية للمنتخب المغربي

هبة بريس _ رياضة

توج المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، لأقل من 17 سنة، بجائزة الروح الرياضية واللعب النظيف، الجمعة 19 ماي 2023، على هامش اختتام بطولة كأس إفريقيا للفتيان، التي نظمت في الجزائر في الفترة الممتدة ما بين الـ29 أبريل و19 ماي 2023.

و أبان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، من لاعبين وطاقم تقني وإداريين أيضا، عن روح رياضية عالية واحترافية في التعامل مع كل ما يتعلق بمشاركة النخبة الوطنية في هذه التظاهرة الإفريقية التي انتهت بتتويج المنتخب السينغالي.

وكان المنتخب الوطني المغربي احتل الرتبة الثانية في هذه البطولة القارية، لأول مرة في تاريخه، كما ضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه، وحقق العديد من المكاسب الرياضية التي من شأنها أن تفيد كرة القدم الوطنية في المستقبل القريب

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