شريهان تعود لجمهورها العريض بعمل درامي ضخم

2023-05-20 / 13:34
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القسم الفني: هبة بريس

كشف الكاتب والمنتج المصري مدحت العدل، عن مفاجأة لجمهور النجمة المصريةشريهان العريض،حيث أفصح عن عودتها هذه السنة بمسلسل ضخم فضلا عن مشاركتها في مسرحية جديدة.

وصرح العدل خلال لقائه مع برنامج “بالخط العريض” رفقة الإعلامية إيمان أبو طالب،أن التحضيرات للعملين تتم في الوقت ذاته، لذلك سيتم عرضهما قريبا، قائلا: “إحنا بصدد عمل كبير مع شريهان.. إن شاء الله مسلسل ضخم ومسرحية الاتنين مع بعض”.

وعن شريهان، قال العدل :”هي الشخصية الملهمة والجميلة، التي تتعامل مع الفن بروح الهواية، كما تبحث عن التفاصيل الصغيرة في المشاهد التي تقدمها، وتبذل مجهودا غير عادي”، مضيفا: “شريهان على المسرح تحسي أن عندها 16 سنة”.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شريهان مسرحية “كوكو شانيل” التي عرضت عام 2021، وعادت من خلالها شريهان للجمهور بعد 31 عاما من غيابها عن خشبة المسرح، وما يقارب 21 عاما من الغياب عن الأضواء بسبب المرض.

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