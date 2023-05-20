روسيا : إمداد أوكرانيا بطائرات إف-16 سيعرض الغرب لمخاطر “مهولة”

2023-05-20 / 12:56
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هبة بريس _ وكالات

نقلت وكالة تاس للأنباء عن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي اليوم السبت القول إن دول الغرب ستواجه “مخاطر مهولة” إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.

وجاء ذلك ردا من جروشكو على سؤال حول تداعيات إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع أمس الجمعة إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

ونقلت تاس عن جروشكو القول “نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها”.

وأضاف “على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها”.

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