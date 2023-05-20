شيبا : بفضل جهود الملك ؛ المنتخبات الوطنية تواصل مسيرة التألق

هبة بريس _ رياضة

قال سعيد شيبا ، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، إنه بفضل الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس لتطوير كرة القدم المغربية، تواصل المنتخبات الوطنية مسيرة التألق على المستويين العالمي والقاري.

وأضاف شيبا، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي انهزم فيها المنتخب الوطني أمام نظيره السنغالي (1-2)، “نشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على دعمه المتواصل ورؤيته السديدة لتطوير الرياضة وغيرها من المجالات”.

وتابع أن “الشباب المغربي يحظى بمكانة كبيرة ضمن الرؤية المستنيرة لجلالة الملك الذي ما فتئ يحرص على توفير الإمكانات وأكاديميات التكوين، على غرار أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ، فضلا عن بنيات تحتية رياضية ذات المستوى العالمي”.

وبخصوص أداء اللاعبين ، أشار شيبا إلى أن المباراة كانت ذات مستوى عال من المنافسة وأن منتخب السنغال يستحق اللقب.

وأعرب عن سعادته بأداء لاعبي المنتخب الوطني، وبالروح القتالية التي أبانوا عنها طيلة أطوار هذه البطولة القارية.

وقال إنه “على الرغم من الهزيمة، تعلمنا الكثير من المباريات التي لعبناها. المنتخبات التي تأهلت في نصف النهائي تتوفر على مستوى عال . يجب أن نتعلم من هذه الهزيمة. إنه اختبار جيد للتحضير لكأس العالم المقبلة. أنا فخور باللاعبين”.

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