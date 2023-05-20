إحباط عملية تهريب مئات الهواتف النقالة بميناء بني انصار

هبة بريس _ وجدة

تمكنت عناصر الجمارك بميناء بني انصار بمدينة الناظور، بتنسيق مع المصالح الأمنية، من حجز مئات الهواتف الذكية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 90 مليون سنتيم، داخل تجاويف سيارة قادمة من ميناء ألميريا.

وتمكنت المصالح الأمنية خلال ذات العملية من توقيف شخصين، كانا يحاولان تهريب الهواتف الـــ 500، بطريقة غير قانونية للأراضي المغربية.

وأفادت المصادر ذاتها، أن الهواتف الذكية من أنواع مختلفة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 920 ألف درهم، كانت مخبأة بعناية في تجاويف قعر مزيف بسيارة من نوع “فولغسفاغن كادي” تحمل لوحة ترقيم مغربية.

وقد تم توقيف سائق السيارة ومرافقه، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى غاية انتهاء التحقيق معهما، وإحالتهما على أنظار النيابة العامة المختصة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0