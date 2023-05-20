عالم الزلازل الهولندي يعود بتحذير مرعب!

2023-05-20 / 11:29
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هبة بريس _ وكالات

يعود عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، للتحذير مجددا من زلازل مرتبطة بحركة الكواكب والهندسة التي تنشأ مع الأرض، ما يتسبب في أنشطة زلزالية.

وفي آخر تحذيراته، توقع العالم المثير للجدل أن هندسة الكواكب خلال اليوم السبت (20 مايو) والغد الأحد (21 مايو) قد تؤدي إلى أنشطة زلزالية عنيفة وعالية المخاطر.

وأرفق تحذيره بمقطع فيديو لتوقعاته على حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها “SSGEOS” جاء فيه أنه يمكن أن تؤدي هندسة الكواكب والقمر في 20 و21 مايو إلى زيادة زلزالية في حدود الست درجات، وربما حدث زلزالي أقوى في حدود 22 مايو.

وقبلها حذر من أنشطة زلزالية قد تتخطى 8 درجات على مقياس ريختر، بسبب تحركات كوكبي المريخ وزحل، مع تنامي ذلك الخطر خلال الأشهر القليلة القادمة، ليبلغ الذروة في أغسطس

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‫6 تعليقات

  4. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم ردنا اليك ردا جميلا يارب العالمين..

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