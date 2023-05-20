لفتيت يدعو رؤساء الجماعات الترابية لتأمين الأعوان عن حوادث الشغل

2023-05-20 / 10:40
1
هبة بريس _ الرباط

وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت منشورا إلى ولاة الجهات وعمال العمالات و الأقاليم، بشأن تأمين الأعوان العرضيين والمتعاقدين بالجماعات الترابية عن حوادث الشغل.

وأكدت الوزارة أنه “استرعى انتباهها أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1900-14-11 الصادر في 29 دجنبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية، وذلك بالرغم من استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين”.

و أشارت الوزارة إلى أنه “يتعين دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية قصد العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة الأعوان العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها، وذلك من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل، وتمتيعهم بحقهم في التأمين”.

و أهابت الوزارة بـ”الولاة والعمال للعمل على تعميم محتوى هذا المنشور والسهر على حسن تنزيله، وذلك تبعا للاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى الفصل 145 من الدستور في مجال المراقبة الإدارية والسهر على تأمين تطبيق القانون والنصوص التنظيمية

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الموت يفجع العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في والده

الموت يفجع العمراني المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير…

2023-05-20 / 19:01
Photo of أرمينيا.. اعتقال امرأة بتهمة محاولة خطف نجل رئيس الوزراء

أرمينيا.. اعتقال امرأة بتهمة محاولة خطف نجل رئيس الوزراء

2023-05-20 / 16:20
Photo of بلاغ مجلس جماعة مكناس إثر انتهاء أشغال الدورة العادية لشهر ماي 2023

بلاغ مجلس جماعة مكناس إثر انتهاء أشغال الدورة العادية…

2023-05-20 / 16:01
Photo of أمطار شهر ماي تُغذي الفرشة المائية وتُربك عملية الحصاد

أمطار شهر ماي تُغذي الفرشة المائية وتُربك عملية الحصاد

2023-05-20 / 15:50
Photo of البرلمان الافريقي : لجنة الهجرة تشيد بالدور الريادي للملك في قضايا الهجرة

البرلمان الافريقي : لجنة الهجرة تشيد بالدور الريادي للملك…

2023-05-20 / 14:38
Photo of نشرة إنذارية ..أمطار رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية ..أمطار رعدية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من…

2023-05-20 / 13:52
Photo of تمارة.. اضطرار شرطي لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص

تمارة.. اضطرار شرطي لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص

2023-05-20 / 13:37

لاعب تركي “يبصق” على نجم مصري خلال سجوده عقب…

2023-05-20 / 13:16
Photo of تسليط الضوء بنيويورك على استراتيجية المغرب في مجال تدبير مخاطر الكوارث

تسليط الضوء بنيويورك على استراتيجية المغرب في مجال تدبير…

2023-05-20 / 12:42
Photo of مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2023-05-20 / 12:06

تعليق واحد

  1. قطاع الجماعات الترابية رغم المهام العظيمة التي يقوم بها فموظفوه يعيشون الفقر ويعتبر اقل القطاعات من ناحية الأجر الشهري
    حاملي الشواهد بملةالقكاعات تمت تسوية وضعيتهم الا قطاع الجماعات رغم توفرهم على كفاءات كبيرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق