تقرير: إسرائيل تعترف لواشنطن بقتل شيرين أبو عاقلة
هبة بريس
أفادت قناة “الجزيرة” في تقرير نشرته بالذكرى الأولى على مقتل شيرين أبو عاقلة بأن إسرائيل اعترفت للقيادة الأمريكية بمسؤوليتها عن مقتل صحافيتها.
وقال التقرير إن “مسؤولا إسرائيليا كبيرا في مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس اعترف لمسؤولين أمريكيين أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة أطلقها جندي إسرائيلي”.
ونقلت عن مصدر اطلع على هذا الاعتراف قوله إن “المسؤول الإسرائيلي قال إن قتل شيرين كان خطأ لكنه أصر على أن إسرائيل لن تعلن أو تعترف بذلك رسميا”.
وقتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو العام الماضي، برصاص القوات الإسرائيلية خلال تغطيتها اشتباكات في مدينة جنين بالضفة الغربية.
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11 تعليقات
رحمك الله، لا زالت ابتسامتك تتحدى حقارة قتلة الاطفال،
تغطية للحقيقة كل الحقيقة كانت تقض مضجعهم، الجبان الحقير الذي اطلق عليك النار اللهم شل يداه و اعطه نهاية شارون هو ومن امره بتنفيذ العملية
هذا اعتراف كامل ويجب عليها تحمل مسؤوليتها عن مقتل شرين ابو عقالة ..
اسرائيل ارتكبت مجازر إنسانية لا تعد ولا تحصى..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.وحسبنا الله ونعم الوكيل..
على الأمم المتحدة أن تحاكم اسرائيل لما فعلته ضد المسلمين والمقدسيين..
شيرين ابو عاقلة ذهبت ضحية مقتلها لفضحها خروقات الإسرائيليين في قطاع غزة وتم استهدافها هناك ..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة..
اللهم انتقم منهم اشد انتقام كما قتلوا وشردوا الفلسطينيين ..
ايقونة فلسطين شيرين ابو عاقلة ورمز للكفاح والدفاع عن ارضها رحمها الله..
اللهم ارحمها واغفر لها..
عندما يتحدثون أمامك عن الشجاعة ، الجرأة.. كل الخصال الحميدة، قل شرين ابو عاقلة، سيبقى الصهاينة مرعوبين منك حتى وانت في قبرك