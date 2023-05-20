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بريطانيا.. وفاة رجل هاجمه كلب “خارج عن السيطرة

2023-05-20 / 09:43
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة البريطانية وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره بعد أن هاجمه كلب “خارج عن السيطرة” في مدينة ويغان، شمالي إنكلترا، وفقا لما ذكرت صحيفة “إندبندنت”.

وكان شرطة مقاطعة مانشستر الكبرى قد تلقت بلاغا بوفاة رجل يبلغ من العمر 37 عامًا في أحد المستشفيات جراء تعرضه لهجوم من أحد الكلاب، الخميس الماضي.

وأوضحت الشرطة أن الضحية يدعى، جوناثان هوغ، في حين قالت عائلته إن الراحل كان شخصا محبوبا ولطيفا، مطالبين بعدم انتهاك خصوصيتهم في فترة الحداد.

وكانت دورية مسلحة من عناصر الشرطة قد عمدت إلى السيطرة الكلب قبل التخلص منه “بطريقة إنسانية”، نظرا للخطر الشديد الذي يشكله على الناس.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا للاشتباه في أنه كان مسؤولا عن “كلب خارج عن السيطرة بشكل خطير” مما تسبب في إصابة أدت إلى الوفاة.

وقال مدير المباحث في ويغان، سيمون هيرست : “نحن ندرك أن هذا الحادث سوف يسبب قلقًا محقا في مجتمعنا المحلي، ونود أن نطمئن الجمهور بأننا اكتشفنا كل السبل الممكنة لتوفير الحماية للسكان”.

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