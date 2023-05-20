الأتراك في الخارج يدلون بصوتهم في الجولة الثانية من الرئاسيات

هبة بريس _ وكالات

بدأ الناخبون الأتراك المقيمون في الخارج السبت الإدلاء بصوتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وتوجه الناخبون في الخارج في العديد من الدول، السبت، إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت.

ففي إسبانيا بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بصوتهم صباح اليوم في صناديق الاقتراع بالسفارة التركية في مدريد والقنصلية في برشلونة.

ويستمر تصويت الناخبين الأتراك في إسبانيا حتى 22 مايو الجاري، بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

كما توجه الناخبون الأتراك في الخارج إلى صناديق الاقتراع في دول عديدة، السبت، بينها أذربيجان وتركمانستان وقرغيزستان وأوزبكستان وكازاخستان.

وفي 14 مايو الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح “تحالف أتا” (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة

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