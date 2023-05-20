طقس السبت.. سماء غائمة مصحوبة بزخات رعدية
هبة بريس
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة مصحوبة بزخات رعدية محلية بالأطلسين الكبير والمتوسط والريف.
كما يرتقب تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى، مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد والجنوب الشرقي. وسيلاحظ كالعادة تناثر الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة والجنوب الشرقي
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي، وما بين 08 و 13 درجة بالشمال والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 18 درجة في باقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
9 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
تساقطات مطرية كان لها اثر إيجابي كبير على حقينة السدود..
قوله تعالى: « وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ »..
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك على نعمك وخيراتك..
رغم أن التساقطات المطرية كانت ظعيفة هذه السنة الا أنها جاءت متأخرة ولله الحمد..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
نسأل الله تعالى الغيث النافع..
اللهم غيثا نافعا غير ضار ..