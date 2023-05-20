طقس السبت.. سماء غائمة مصحوبة بزخات رعدية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون السماء غائمة مصحوبة بزخات رعدية محلية بالأطلسين الكبير والمتوسط والريف.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى، مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط البلاد والجنوب الشرقي. وسيلاحظ كالعادة تناثر الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة والجنوب الشرقي

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والجنوب الشرقي، وما بين 08 و 13 درجة بالشمال والجنوب الشرقي، وما بين 12 و 18 درجة في باقي المناطق. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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