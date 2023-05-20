السينغال تقلب الطاولة على المنتخب الوطني المغربي وتتوج بكأس أفريقيا للفتيان

2023-05-20 / 00:03
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هبة بريس - القسم الرياضي

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره السينغالي بهدفين لواحد، مساء اليوم الجمعة بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، ضمن نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.

وكان المنتخب الوطني المغربي السباق إلى التهديف عبر لاعبه عبد الحميد أيت بودلال في الدقيقة 14، وأدرك منتخب السينغال التعادل في الدقيقة 80 عبر اللاعب ديوف سيريني من ضربة جزاء، قبل أن يوقع البديل مامادو ساوان الهدف الثاني للسينغال في الدقيقة 83.

تبقى الإشارة إلى أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة كان قد حسم في وقت سابق تأهله إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية.

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‫3 تعليقات

  2. اضاعوا الكأس و قدموها على طبق من دهب للسينغالعلى بعد 10 دقائق من نهاية المباراة. شيبا لم يكن متفوقا في التغييرات التي قام بها و عناصر المنتخب ا،تكبوا العديد من الاخطاء في التمريرات و ظهروا بمستوى جد متوسط قياسا بما اظهروه سابقا زد عليه كون شيبا ظل متسمرا في مكانه دون ان يتدخل للفت الانتباه للأخطاء الفادحة التي ارتكبتها عناصر فريقه.

  3. روح قتالية عالية وكدلك وطنية يفضلون الأحسن للوطن شباب مليء بالأخلاق الرياضية يبعث لنا إشارات الخير لهذا البلد الغالي.

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