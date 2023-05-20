السينغال تقلب الطاولة على المنتخب الوطني المغربي وتتوج بكأس أفريقيا للفتيان

هبة بريس - القسم الرياضي

انهزم المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره السينغالي بهدفين لواحد، مساء اليوم الجمعة بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر، ضمن نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 17 سنة.

وكان المنتخب الوطني المغربي السباق إلى التهديف عبر لاعبه عبد الحميد أيت بودلال في الدقيقة 14، وأدرك منتخب السينغال التعادل في الدقيقة 80 عبر اللاعب ديوف سيريني من ضربة جزاء، قبل أن يوقع البديل مامادو ساوان الهدف الثاني للسينغال في الدقيقة 83.

تبقى الإشارة إلى أن المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة كان قد حسم في وقت سابق تأهله إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة العمرية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0