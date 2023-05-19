تطوان ..كلب ضال يــ..ـنهش وجه طفلة ويرسلها للمستشفى

هبة بريس - مكتب طنجة

أصيبت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، بجروح بليغة إثر تعرضها لهجوم شرس من كلب ضال .

وقالت مصادر محلية ، أن الطفلة كانت تتجول رفقة أسرتها وسط المدينة ، قبل أن يباغثها كلب ضال حيث أصيبت بجروح على مستوى الوجه.

وقد تم نقل الطفلة الى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية قبل ان يتم تحويلها صوب طنجة .

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