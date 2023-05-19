تطوان ..كلب ضال يــ..ـنهش وجه طفلة ويرسلها للمستشفى

2023-05-19 / 23:03
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هبة بريس - مكتب طنجة

أصيبت طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، بجروح بليغة إثر تعرضها لهجوم شرس من كلب ضال .

وقالت مصادر محلية ، أن الطفلة كانت تتجول رفقة أسرتها وسط المدينة ، قبل أن يباغثها كلب ضال حيث أصيبت بجروح على مستوى الوجه.

وقد تم نقل الطفلة الى مستشفى سانية الرمل بتطوان لتلقي العلاجات الضرورية قبل ان يتم تحويلها صوب طنجة .

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‫2 تعليقات

  1. عندما يتم قتل الكلاب الضالة نجد الجمعيات تدافع عنها وتطالب السلطات بالرأفت بهذه الحيوانات فمن يدافع الآن عن هذه الطفلة البريءة؟

  2. يجب رفع دعوة قضاءية ضد رءيس البلدية القاءد والبشا لتعويدكم عن الضرر فورا لعمل عملية تجميل لطفلة لتشويه صورتها

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