لاهاي.. انعقاد المؤتمر الاستعراضي الخامس للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بمشاركة المغرب

هبة بريس -

شارك المغرب في أعمال المؤتمر الاستعراضي الخامس للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي انعقد في الفترة من 15 إلى 19 ماي في لاهاي.

ومثل المغرب وفد برئاسة السفير المندوب الدائم للمملكة، محمد بصري، ويضم ممثلي الإدارات الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، علما أن هذا المؤتمر الاستعراضي يجتمع كل خمس سنوات، بهدف تقييم حالة تنفيذ الاتفاقية وتحديد أولويات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للسنوات القادمة.

وخلال هذا المؤتمر، تم انتخاب المغرب في اللجنة الفرعية المسؤولة عن الاعتماد وكان ضمن مجموعة صغيرة من الدول الأعضاء، اختيرت من قبل الجمعية العامة لتعزيز توافق الآراء حول الوثيقة الختامية للمؤتمر.

كما شارك المغرب بطريقة “نشطة وبناءة” في مختلف الاجتماعات التحضيرية، لاسيما في إطار مجموعة العمل المفتوحة العضوية المسؤولة عن التحضير لهذا المؤتمر.

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