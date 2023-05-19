نبذة عن سعيد ملين الذي عينه الملك مديرا للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

2023-05-19 / 21:52
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هبة بريس - و م ع

سعيد ملين، الذي عينه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مديرا للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مهندس متخصص في قطاعي الطاقة وحماية البيئة.

ويشغل ملين، الحاصل على دبلوم مهندس دولة من المعهد الوطني متعدد التقنيات بغرونوبل وجامعة بنسلفانيا، منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية؛ وهو من الأطر المتوفرة على تجربة وكفاءة مهنية في مجال التنمية المستدامة.

وشغل ملين، أيضا، منصب مستشار لرئيس مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومكلف ببرنامج Qualit’air بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.

كما تقلد منصب المدير العلمي والتقني لمركز تطوير الطاقات المتجددة سنة 1992، ومستشارا لوزير الطاقة والمعادن سنة 1989.

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