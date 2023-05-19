إيطاليا .. ارتفاع حصيلة الفيضانات إلى 14 قتيلا

2023-05-19 / 21:19
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في مناطق إيطاليا إلى 14 قتيلا اليوم الجمعة، مع مواصلة إجلاء المحاصرين بالسيول واستمرار هطول الأمطار.
واجتاحت الفيضانات منطقة إميليا رومانيا الزراعية والسياحية الغنية في شمالي البلاد إيطاليا بحسب ما أفادت به السلطات المحلية، وهناك، أصدرت السلطات أوامر “بالإخلاء العاجل والفوري” لأحياء وشوارع عدة صباح اليوم وناشدت السكان “عدم التنقل إلا في حالات الضرورة”.

وقال متحدث باسم المنطقة لـ”فرانس برس” إن “عدد القتلى ارتفع الى 14” الجمعة، بعدما سجلّت الحصيلة السابقة 13 قتيلاً، بعد العثور على جثة رجل غرق في منزله في فاينزا.

ويبذل السكان المذعورون جهوداً لإزالة أكوام الوحول وتنظيف الأثاث والأجهزة المنزلية، وأمضى قرابة نصف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وعددهم 15 ألف شخص من كل أنحاء المنطقة، ليلتهم في مراكز إيواء محلية أقيمت في فنادق أو نواد رياضية. ووزّعت على آخرين وجبات طعام ساخنة أُعدت في مطابخ نقالة نُشرت في الكثير من المدن.

وتم تقدير الأضرار المادية بمليارات اليورو، ويعد هذا الفيضان بمثابة كارثة جديدة للمنطقة التي دمرها زلزال عام 2012 وشهدت فيضانات أخرى منذ أسبوعين.

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‫9 تعليقات

  4. الله يلطف ولكن المسلمين والمسلمات ما بقاو شدين الإسلام مشا الإسلام مع الاولين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا استغفر الله العظيم واتوب اليه..

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